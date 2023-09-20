6 ay önce bıçakladığı kadını cezaevinden çıkınca öldüren erkek tutuklandı

Ümraniye'de 25 yaşındaki Fatoş Çetin'i bıçaklayarak öldüren Mehmet Dinç tutuklandı. Yaklaşık 6 ay önce de Fatoş Çetin'i bıçaklayan ve 5 ayda cezaevinden tahliye olan Dinç hakkında 6 aylık uzaklaştırma kararı da verilmişti.

Mehmet Dinç (27), polisteki ifadesinde suçunu itiraf etti. Fatoş Çetin'i 2023 yılının mart ayında bıçaklayan ve cezaevine giren Mehmet Dinç'in 6 Eylül 2023 tarihinde şüpheli hakkında Fatoş Çetin'den 2 ay uzaklaştırma kararı verildiği, bu kararın 15 Eylül 2023 tarihinde 6 aya çıkarıldığı belirlendi.

Dinç, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.