6 ay önce bıçakladığı kadını cezaevinden çıkınca öldüren erkek tutuklandı

Ümraniye'de mart ayında bıçakladığı dini nikahlı eşi Fatoş Çetin'i, cezaevinden tahliye olduktan sonra öldüren Mehmet Dinç, tutuklandı.

Haber Merkezi

Ümraniye'de 25 yaşındaki Fatoş Çetin'i bıçaklayarak öldüren Mehmet Dinç tutuklandı. Yaklaşık 6 ay önce de Fatoş Çetin'i bıçaklayan ve 5 ayda cezaevinden tahliye olan Dinç hakkında 6 aylık uzaklaştırma kararı da verilmişti. 

Mehmet Dinç (27), polisteki ifadesinde suçunu itiraf etti. Fatoş Çetin'i 2023 yılının mart ayında bıçaklayan ve cezaevine giren Mehmet Dinç'in 6 Eylül 2023 tarihinde şüpheli hakkında Fatoş Çetin'den 2 ay uzaklaştırma kararı verildiği, bu kararın 15 Eylül 2023 tarihinde 6 aya çıkarıldığı belirlendi. 

Dinç, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 

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