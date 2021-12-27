İnşaat işçileri fazla mesai ücretlerini almak için eylem yaptı

Türkerler Holding’in yüklenici firmasında çalışan İnşaat-İş Sendikası'na üye işçiler, Ankara ve İstanbul'da düzenledikleri eylemlerde, Ankara Etlik Entegre Sağlık Kampüsü Projesi’nde eksik ödenen fazla mesai ücretlerini talep etti.

İşçiler, “İnşaat işçileri şantiyelerde 45 saatin üzerinde çalışır ve mesai olarak sayılmaz. Bu, üstü örtük kanundur şantiyelerde” açıklaması yaptı.

Ankara Etlik Entegre Sağlık Kampüsü Projesi’nde çalıştıkları halde haklarını alamayan İnşaat-İş Sendikası'na üye işçiler, Türkerler Holding'e ait Ankara ve İstanbul'daki binaların önünde basın açıklaması düzenleyerek haftalık 45 saatin üzerinde çalışmalarına rağmen, bu fazla çalışmaların karşılığını alamadıklarını söyledi.

Eylemde konuşan sendika yöneticilerinden Yunus Özgür, mesai ücretlerinin eksik yatırıldığını dile getirerek şunları söyledi:

“10 işçi arkadaşımız hukuksuz bir şekilde işten atıldı. İlk olarak ücretleri ve ihbar tazminatları verilmedi. 5 gün önce Ankara’da eylem gerçekleştirdik, ücretleri ve ihbar tazminatları için. Eylem sonucu görüşmeler gerçekleştirildi, Türkerler’in avukatıyla. Arkadaşlarımızın tüm ihbar tazminatları ve ücretleri ödendi. Fakat yasal olarak 45 saat üzeri mesai ücretleri verilmedi. Pazar günleri yüzde 50 mesai ile çalıştırıldılar. Biz, mesailerin yüzde yüz verilmesini istiyoruz".

Ankara Etnik Sağlık Kampüsü’nde çalışan 2 bin civarında inşaat işçisi olduğunu ifade eden Özgür, “Türkerler Holding o arkadaşları haftalık 45 saatlik yasal sürenin üzerinde çalıştırıyor. Ama o fazla çalışmaların, mesailerin ücretini vermiyor. Yani yasa dışı davranıyor. İşçi arkadaşlarımızın pazar günü mesaisi İş Kanunu'nda yüzde 100'dür. Türkerler suç işliyor. Yüzde 50 veriyor” dedi.

İnşaat-İş sendika yöneticisi Yunus Özgür, sözlerini şöyle noktaladı:

“Bugün burada bizim olmamızın nedeni, direnişi başlatmamızın nedeni, inşaat işçileri şantiyelerde 45 saatin üzerinde çalışır ve mesai olarak sayılmaz. Bu, bir üstü örtük kanundur şantiyelerde. Pazar günü mesaileri yüzde 50 verilir. Tüm patronlar suç işler. Biz, bugün işçi arkadaşlarla bu haklarımızı alabilmek için direniş gerçekleştiriyoruz.”

Öte yandan, haklarını talep eden işçilerin gözaltına alındığı öğrenildi. (ANKA)