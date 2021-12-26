Fabrika inşaatında patlatılan dinamit güvenlik görevlisinin ölümüne neden oldu

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan 5. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada güvenlik görevlisi olarak çalışan 21 yaşındaki Vedat Erdoğan'ın başına yakınlardaki başka bir fabrikanın temel inşaatı sırasında dinamit patlatılması sonrası taş isabet etti.
3 gün önce gerçekleşen olayda başına taş isabet etmesi sonucu ağır yaralanan güvenlik görevlisi, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
Otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edilen Vedat Erdoğan'ın cenazesi Gaziantep’te toprağa verildi. (İHA)