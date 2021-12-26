Fabrikanın çatısından düşen işçi yaşamını yitirdi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir fabrikada çalışan işçi, 6 metre yüksekliğindeki çatıdan aşağı düşerek yaşamını yitirdi.

İş cinayeti bugün öğle saatlerinde İstiklal-Kurtpınar OSB’de bir tekstil fabrikasında meydana geldi.

İddiaya göre; fabrikada çatı yapan Şahin Güvenç, güneş panellerini monte etmek isterken rüzgardan ötürü panellerden birinin kendisine çarpması neticesinde dengesini kaybederek 6 metre yükseklikten sert zemine çakıldı. Olayı gören diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri müdahalede bulunsa da işçiyi hayata döndüremedi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Şahin Güvenç'in cenazesi morga kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. (İHA)