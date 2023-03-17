İnşaat demirine takip sistemi: Darphane görünmez bandrol basacak

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğine göre, inşaat demiri üreten veya ithal edenler ile ihracatçı, toptancı, bayi, tüccar ve yapı müteahhitler, İnşaat Demiri İzleme Sistemi’ne (İDİS) geçecek. İnşaat demiri üreten firmalar için fabrikalara, inşaat demiri ithal eden firmalar için Darphane tarafından belirlenen yerlere İDİS bileşenleri kurulacak. Tebliğe göre İDİS dışında inşaat demiri üretimi, ihracatı, ithalatı, alışı, satışı ve kullanımı yapılmayacak. İnşaat demirinin üretim ve ithalatından, müteahhit tarafından işin bitirilmesine kadar tüm süreçlerde, merkeze veri aktarılacak.

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre, sistem kapsamında inşaat demirine, Darphane tarafından belirlenen güvenlikli etiket veya işaret konulacak. Bu etiketler taklit edilemez, çıplak gözle görünmez ve üzerlerine algoritma işlenmesini sağlayarak, takip ve sorgulamaya imkan veren özellikte olabilecek. Isıya, suya ve darbeye dayanıklı etiketler bandrol, pul, barkod, işaret, kod, kupür, damga, sembol şeklinde yapılabilecek.

Güvenlikli etiketler bedellerin kamu bankası ya da İDİS sistemi üzerinden ödenmesinden itibaren 15 gün içinde, özel etiketler üretici ve ithalatçılara teslim edilecek. İnşaat demiri üretici ve ithalatçıları 1 Ocak 2024’ten, diğerleri ise 31 Ocak 2024’ten itibaren güvenlikli etiket veya güvenlikli işareti olmayan inşaat demiri satamayacak.