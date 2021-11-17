İnönü Üniversitesi'nde mobbing: Soruşturma başlatıldığı haber verilmedi

İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde (SBE) Araştırma Görevlisi olarak yaklaşık 2 yıldır görev yapan Özlem Pehlivan üniversiteye karşı dava açmıştı. Pehlivan'ın göreve başlayalı kısa süre olmasına rağmen pek çok mağduriyet yaşaması tepki çekti.

Eğitim-Sen Malatya Şubesi'nde konu ile ilgili yapılan açıklamada İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) ve aynı fakültenin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü yönetimi tarafından hukuksuz uygulamalar yapıldığı anlaşıldı.

Anayasayı ihlal eden profesör Anayasa Hukuku dersi veriyor

Yapılan açıklamada sonuçlanan mahkeme kararında belirtildiği üzere soruşturmada usullere uyulmaması, adil yargılama için gerekli olan hakkaniyete uygun soruşturma yapılmadığı, suçun ne olduğunun dahi belirtilmediği, Anayasa'yla güvence altına alınan savunma hakkının kullanmasına olanak verilmediği belirtildi.

Açıklamada İİBF'de görev yapan öğretim üyelerinin yaptığı ihlallerin yanı sıra Özlem Pehlivan'a soruşturmayla ilgili herhangi bir bildirimde bulunulmadığı belirtildi. Pehlivan'a cenaze nedeniyle memleketine gittiği süre zarfında, kendisine haber verilmeden ve savunması istenmeden soruşturma açılması tepki oluştururken, soruşturmayı yapan kişinin hem bölüm başkanlığı yapan bir yönetici olması hem de fakültede Anayasa Hukuku ile Anayasa Teorisi derslerini veriyor olması dikkat çekti.

Pehlivan'a verilen ceza mahkeme yoluyla edilen itiraz sonucu kaldırılırken soruşturmada ağır kusur ve ihlalleri olan kişiler hakkında İnönü Üniversitesi Rektörlüğünün harekete geçip geçmeyeceği merak konusu.

Sen misin basın açıklaması yapan!

Yaptığı açıklama ve itirazlarının akabinde, 15 Kasım'da maaşı yatırılmayan Pehlivan, SBE personel maaşlarını hazırlayan tahakkuk memurunun Pehlivan'ın maaşının ödenmemesi ve önceki ödenen maaşlarının geri istenmesi konusunda emir aldığını öğrendi.

Fakat yazılı belge gösteremeyen görevlilerin sadece böyle bir talimat aldıklarını ifade ettiklerini belirten Pehlivan, kendisine konu ile ilgili herhangi bir resmi yazı ya da belge de gösterilmediğini kaydetti. Özlem Pehlivan gerekçe olarak da yaptığı açıklamaların bahane edildiğini düşündüğünü söyledi.

Bu esnada İİBF uluslararası ilişkiler bölümü sınavlarında Pehlivan'a yazılı olarak imza karşılığı gözetmenlik tebliğ edildi. Bu görevlendirmenin usule ve Anayasa'ya (angarya bakımından) aykırılığını bildirip göreve itiraz dilekçesi veren Pehlivan yine bu dilekçesine yanıt alamadı.

Zorla sınavdan dışarı çıkarılmak istendi

Sendika ve avukatlarına danışan ancak görevinin iptal edildiğine dair yazılı bir bildirim almadığı için mecburen gözetmenlik görevlerine giden Pehlivan, "Sen nasıl itiraz edersin göreve, çık dışarı" denilerek öğrencilerin gözü önünde omuz ve sırtından itilerek dışarı çıkarılmak istendiğini belirtti. Sınav görevi belgesini ilgili hocaya gösteren Pehlivan'a herhangi bir aksi belge sunulmadan keyfi uygulamalarla bahaneler üretildi.

Sendikadaki açıklamada konuşan Pehlivan da, konunun takipçisi olacağını ve hukuk yoluyla hakkını arayacağını ifade ederken, sürecin adaletsiz ilerlediği için yaşadığı kaygı ve üzüntüsünü belirtti.