İnkar etmişlerdi: Tabka Barajı'nı ABD'nin vurduğu ortaya çıktı

2017 yılında büyük faciadan dönülen Suriye'nin en büyük barajı olan Tabka Barajı'nı ABD'nin vurduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi

Suriye'ye yönelik saldırılar sırasında ABD Silahlı Kuvvetlerinin işlediği bir savaş suçu daha ortaya çıktı.

The New York Times'dan Dave Philipps imzalı habere göre, Task Force-9 birlikleri askerî hedef olmamasına rağmen Fırat Nehri üzerinde kurulu olan Suriye'nin en büyük barajı olan Tabka Barajı'nı vurdu.

2017 yılı Mart ayında gerçekleşen SİHA saldırısı sırasında baraj yıkılma tehlikesi atlatmıştı. ABD envanterindeki en büyük sığınak bombalarından bir tanesinin patlamamış olması büyük bir felaketi önlemiş, barajın tahliye havzasındaki binlerce sivil ölüm tehlikesi yaşamıştı. Türkiye'deki barajlarda su tutulması ve ilan edilen ateşkes sayesinde onarım faaliyetleri tamamlanan barajın o dönemde ABD tarafından vurulduğu yetkililer tarafından reddedilmişti.

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