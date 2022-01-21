IŞİD'lilerin tutulduğu cezaevine saldırı: 'Kaçanlar oldu' iddiası

SDG, dün IŞİD’li mahkumların tutulduğu hapishanenin yakınlarında patlama meydana geldiğini duyurdu.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG), dün akşam geç saatlerde Heseke kentinde bulunan Geweran Hapishanesi’nde patlama meydana geldiğini, bu saldırının IŞİD'li mahkumları serbest bırakmaya yönelik bir girişim olduğunu kaydetti.

Rudaw'da yer alan habere göre, açıklamada şöyle denildi:

“Heseke'deki Geweran Cezaevi'nde tutuklu bulunan IŞİD'lı teröristlerin, cezaevi yakınında bomba yüklü bir otomobilin infilak etmesiyle bağlantılı olarak yeni bir ayaklanma ve kaçma girişimi meydana gelmiştir. Girişimin başarısızlığa uğraması üzerine teröristler Sadkop adlı şirketin tankerlerini patlatmıştır.

Güvenlik güçlerimiz ile teröristler arasında çatışmalar yaşanmış olup olayla ilgili bilgilendirme daha sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

Hapishanede 54 ülkeden yaklaşık 5 bin IŞİD'li bulunduğu belirtilirken, saldırı sırasında 25 kişinin kaçtığı öne sürüldü.