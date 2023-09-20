İngiltere'den Ukrayna'ya on binlerce top mermisi sözü

Almanya’da düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, Ukrayna’ya askeri destek sağlama konusunda ortakların ve müttefiklerin birlikteliğini memnuniyetle karşıladığını ifade etti.



İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna'ya 300 binden fazla top mermisini sağlayan İngiltere, bu yıl on binlerce top mermisi daha teslim etmeyi taahhüt etti.



Ülkesinin Ukrayna'ya olan sarsılmaz bağlılığını ortaya koyduğunu dile getiren Shapps, toplantı kapsamında ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov’la da ikili görüşmeler yaptı.