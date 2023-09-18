Rusya, Ukrayna'nın açtığı soykırım davasının düşürülmesini istedi

Rusya, Birleşmiş Milletler'in (BM) en yüksek yargı organı Uluslararası Adalet Divanı'ndan (ICJ) Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin soykırımı önlemek için gerçekleştirildiği iddialarını merkeze alan davayı yargı yetkisi olmaması nedeniyle düşürmesini istedi.

Euronews'ta yer alan habere göre, bugün başlayan ve 27 Eylül'e kadar sürecek olan duruşmalarda davanın esasına girilmeyecek ve bunun yerine yargı yetkisine ilişkin hukuki tartışmalara odaklanılacak.

Kiev hükümeti davayı geçen yıl 24 Şubat'taki Rus işgalinden sadece birkaç gün sonra açmıştı. Kiev, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda soykırım yaşandığını iddia ederek ülkesinin işgalini haklı göstermek için uluslararası hukuku "suistimal" ettiğini savunuyor.

Ukrayna'yı soykırım yapmakla suçlamaya devam eden Kremlin ise, "Kiev'deki Rus karşıtı ve neo-Nazi rejimin" her iki ülkenin de taraf olduğu 1948 Soykırım Sözleşmesini, mahkemedeki bir davayı "sürüncemede bırakmak" için bahane olarak kullandığı iddialarını tekrarlıyor.

Uluslararası Adalet Divanı’nda Rusya'yı temsilen açılış konuşmasını yapan Rusya Daimi Temsilci Yardımcısı Gennady Kuzmin, "Ukrayna, Rusya'yı soykırım yapmakla suçlamıyor. Ukrayna Rusya'yı soykırımı önleyememek ya da cezalandıramamakla da suçlamıyor. Tam tersine, Ukrayna soykırım olmadığı konusunda ısrar ediyor. Tek başına bu bile davayı reddetmek için yeterli olmalı. Çünkü mahkemenin içtihadına göre, eğer soykırım yoksa, Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali de söz konusu olamaz" dedi.

Rus tarafı, mahkemeden Ukrayna lehine çıkacak nihai bir kararın gelecekteki tazminat talepleri açısından bir fırsat olarak görüyor.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Ukrayna'nın Rusya ile olan davasını geçtiğimiz haziran ayında 32 ülkenin görüşüne sunmuştu ve ayrıca geçen yıl mart ayında davayla ilgili olarak aldığı ön kararda Rusya'nın Ukrayna'daki askeri eylemlerini derhal durdurmasını emretmişti.

