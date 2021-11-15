İngiltere'deki patlamada ölen kişinin kimliği halen belirsiz

İngiltere'nin Liverpool kentindeki bir hastane önünde bulunan dün bir takside meydana gelen patlamada yaşamını yitiren kişinin kimliğinin henüz belirlenmediği kaydedildi.

Patlamayla ilgili açılan "terör" soruşturması kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

Patlamada yaralanan taksi sürücüsünün hayati tehlikesininse bulunmadığı bildirildi.

İngiltere Kuzeybatı Terörle Mücadele Polisi, yaşları 21 ile 29 arasında değişen 3 erkeğin olayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındığını açıkladı.

Patlamanın meydana geldiği hastanenin bulunduğu cadde halen polis kordonuyla kapatılırken, bölgedeki bazı evlere de baskın düzenlediği öğrenildi.

Yapılan açıklamada patlamanın "terör" bağlantısının henüz kesin olmadığı kaydedilirken, soruşturmaya MI5 elemanlarının da dahil oldukları aktarıldı.

Patlamada yaşamını yitiren taksi yolcusunun kimliğinin ise belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü açıklandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da "korkunç bir olay" diye nitelediği patlamanın ardından başlatılan polis soruşturmasının sürdüğünü açıkladı.