İngiltere'de patlama: 1 ölü, 1 yaralı

İngiltere'nin Liverpool kentinde bir hastane önünde bulunan takside meydana gelen patlamada bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

Liverpool Kadın Hastanesi önünde meydana gelen patlamaya dair polis tarafından yapılan açıklamada patlamanın nedeninin henüz araştırıldığı, "terörle mücadele polisi"nin "her ihtimale karşı" soruşturmaya liderlik ettiği belirtildi.

Merseyside Polisi tarafından yapılan açıklamada patlama sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin yaralandığı, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.