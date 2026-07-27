İngiltere’de yeni başbakana ilk ziyaret Zelenskiy’den: Uçak gemisinde buluştular

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Andy Burnham ve beraberindeki heyetle Portsmouth Deniz Üssü’nde bir araya geldi. İngiltere’nin Ukrayna’ya elektronik harp teknolojileri sağlanması kararından dolayı minnettar olduğunu söyleyen Zelenskiy “Bu, kesinlikle savaş alanında faydalı olacak” dedi.

Burnham ile Kraliyet Donanması’na ait HMS Queen Elizabeth uçak gemisinde gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenskiy şunları kaydetti:

Portsmouth Deniz Üssü, Birleşik Krallık. Bugün, Kraliyet Donanması uçak gemisi HMS Queen Elizabeth’te, Birleşik Krallık Başbakanı Andy Burnham ve beraberindeki heyetle kapsamlı bir toplantı yaptık. Andy Burnham’ın göreve başlamasından bu yana ekibimizin Birleşik Krallık’ı ziyaret eden ilk ekip olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu, destek açısından önemli bir sinyal ve Başbakan, bu desteğin sarsılmaz kalacağına dair güvence verdi.”

'Bu savaş alanında faydalı olacak, teşekkürler Britanya'

Zelenskiy mesajında İngiltere’nin Ukrayna İHA’larını korumak için elektronik harp teknolojileri sağlama kararından ötürü minnettar olduğunu belirttiği mesajında şunları yazdı: