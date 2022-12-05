İngiltere'de tabut işçileri bir haftalık greve çıktı

İngiltere'de grup perakende şirketi Co-op'un tabut üretimi yapılan tek fabrikasında işçiler grev kararı aldı.

BBC'de yer alan habere göre, Unite işçi sendikası, Glasgow kentindeki fabrikada çalışan 50'ye yakın işçinin bir hafta boyunca işi bırakacağını duyurdu.

Bu, fabrikada greve gidilen üçüncü ay oldu. Sendika, önümüzdeki yılda daha fazla grevlerin gerçekleşebileceğini kaydetti. Fabrika işçilerinin 2022'de yüzde 4, 2023'te de yüzde 5'lik fiyat artışına dönük teklifi kabul etmediği aktarıldı.

Unite Genel Sekreteri Sharon Graham, "Co-op bu Noel'de 'Scrooge' (Paragöz) rolünü oynayacak olmaktan heyecan duyuyor gibi görünüyor. Unite üyeleri daha adil bir ücreti hak ediyor, ancak şu ana kadar kendilerine teklif edilen ücret, hayat pahalılığının üç kat altında. Bu hiçbir şekilde kabul edilemez. Sendika, üyelerimizin daha iyi iş, ücret ve çalışma koşulları için verdikleri mücadelede tamamen arkasında" ifadelerini kullandı.