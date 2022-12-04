İngiltere'de greve çıkan işçilere 'ordu devreye girer' tehdidi

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti Başkanı Zahawi grev kararı alan sağlık emekçilerinin yerine ordudan askerleri görevlendirecekleri tehdidinde bulundu.

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İngiltere'de sağlık emekçilerinin grev kararının ardından açıklama yapan iktidardaki Muhafazakar Parti Başkanı Nadhim Zahawi, grev durumunda "acil durum" planları olduğunu söyledi, hükümetin kamu hizmetlerinin aksamaması için orduyu devreye sokma planının olduğunu belirtti.

Sendikalara "şimdi grev zamanı değil, müzakere zamanı" mesajını ilettiklerini belirten Zahawi grev halinde "acil durum planları"nın olduğunu dile getirdi.

Greve giden personel yerine görevlendirmek üzere “Orduya ve acil müdahale gücüne baktıklarını" söyleyen Zahawi askerlerin ambulans kullanabileceklerini de sözlerine ekledi.

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