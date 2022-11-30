İngiltere ve Galler'de 10 binden fazla ambulans çalışanı greve gidiyor

GMB Sendikası, İngiltere ve Galler'de 10 binden fazla ambulans işçisinin greve gitme yönünde oy kullandığını açıkladı. Sendika, ambulans hizmetlerindeki işçilerin ve bazı Ulusal Sağlık Servisi (NHS) tröstlerinin, hükümetin yüzde 4'lük maaş zammı kararının ardından grev kararı alındığını duyurdu.

The Guardian'ın aktardığı habere göre, GMB Sendikası, Noel'den önce olası grev tarihlerini görüşmek üzere temsilcilerle bir araya geleceği bildirdi.

GMB Sekreteri Rachel Harrison, "Ambulans çalışanlarının diğer NHS çalışanları gibi, moralleri bozuk ve ezilmiş haldeler. 12 yıllık Muhafazakar iktidarında, kesintilerle karşı karşıya kaldılar, küresel bir salgının ön saflarında savaştılar ve şimdi bir nesildeki en kötü yaşam maliyeti kriziyle karşı karşıyalar. NHS'de hiç kimse grev eylemini hafife almıyor. Bugün ne kadar çaresiz oldukları ortaya çıktı" açıklamasında bulundu.

"Bu grev kararı, sadece ücretlerle ilgili değil; personel eksikliği ve hasta güvenliğini greve gitmemizin nedenlerinden" diyen Harrison, "GMB'ye bağlı ambulans çalışanlarının üçte biri, dahil oldukları gecikmelerin hastaların yaşamlarını yitirmesine neden olduğunu düşünüyor" dedi.

Değişim olmaması halinde sağlık sisteminin çökeceği uyarısında bulunan GMB Sekreteri Harrison, "GMB olarak hükümeti, işçilerin hak ettiği maaş zammını müzakere etmeye çağırıyoruz. Aksi halde, Ulusal Sağlık Servisi grevleriyle dolu bir kış geçecek" ifadelerini kullandı.

Son alınan grev kararına ambulans çalışanlarının yanı sıra, sağlık görevlileri, acil bakım asistanları, çağrı görevlileri ve diğer personellerin de katılacağı belirtildi.

GMB'nin grev kararı, İngiltere'nin en büyük sendikası olan Unison'a bağlı binlerce sağlık emekçisinin Noel'den önce greve gideceğinin açıklanmasının ardından geldi. Royal College of Nursing (RCN) de, hükümetle olan maaş zammı anlaşmazlığında 15 ve 20 Aralık tarihlerinde grev ilan etmişti.