İngiltere’de sağlık krizi: Ameliyat bekleyen 6 milyon kişi var

İngiltere’de sağlık krizi yaşanıyor. Ülkede ameliyat bekleyenlerin sayısı 6 milyona yaklaşırken, sağlık sisteminin raydan çıkmak üzere olduğunun altı çiziliyor.

İngiltere'de meclise sunulan bir raporda, Covid-19 nedeniyle sağlık sisteminin "raydan çıkmak" üzere olduğu ve yetersiz personel ile pandemiye karşı mücadele veren hastanelerde ameliyatları ertelenen kişi sayısının 5,8 milyona ulaştığı öğrenildi.

Euronews’te yer alan habere göre,Covid-19 nedeniyle biriken hasta yükü ile baş etmeye çalışan hastanelerde Omikron dalgasının büyümesi ve hastaların yanında hastane personelinin de hastalanması sağlık sistemi üzerindeki baskıyı arttırmış durumda.

Ülkede, sağlık hizmetinde tükenmiş bir iş gücü oluştuğu ve yaklaşık 93 binlik kişilik boş pozisyona yönelik hükümetin net bir planı olmadığına dikkat çekiliyor.