İngiltere'de günlük vaka sayısı ilk kez 200 bini geçti

Covid-19'un yeni varyantı Omikron'un en hızlı yayıldığı ülkelerden biri olan İngiltere'de günlük vaka sayısında rekor kırıldı.

Ülkede son 24 saatte görülen vaka sayısı 218 bin 724 oldu. Ülkede günlük vaka sayısı ilk kez 200 bini geçti.