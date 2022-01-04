Covid-19'un yeni varyantı Omikron'un en hızlı yayıldığı ülkelerden biri olan İngiltere'de günlük vaka sayısında rekor kırıldı.
Ülkede son 24 saatte görülen vaka sayısı 218 bin 724 oldu. Ülkede günlük vaka sayısı ilk kez 200 bini geçti.
Haber Merkezi
Nevzat Evrim Önal
Haber Merkezi
Haber Merkezi
İngiltere'de günlük vaka sayısı ilk kez 200 bini geçti
İngiltere'de günlük Covid-19 vaka sayısı 200 bini aşarak yeni bir rekor kırdı.
Dış Haberler
Covid-19'un yeni varyantı Omikron'un en hızlı yayıldığı ülkelerden biri olan İngiltere'de günlük vaka sayısında rekor kırıldı.
Ülkede son 24 saatte görülen vaka sayısı 218 bin 724 oldu. Ülkede günlük vaka sayısı ilk kez 200 bini geçti.