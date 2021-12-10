İngiltere'de mahkeme Assange'ın ABD'ye teslim edilmesinin önünü açtı

ABD hükümeti, Julian Assange'ın ABD'ye teslim edilmesi için Londra Yüksek Mahkemesi'ne yaptığı itirazı kazandı. Yargıç, bir alt mahkemenin iadeyi engelleme kararını bozdu.

Lord Yargıç Timothy Holroyde duruşmada "Mahkeme temyize izin veriyor" dedi.

Ocak ayında mahkeme, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın hapishanede intihar etme riskinin yüksek olması nedeniyle ABD'ye teslim edilmemesi gerektiğine karar verdi. 50 yaşındaki Avustralya vatandaşı, casusluk suçlamasıyla ABD mahkemesinde suçlu bulunursa ömür boyu hapisle karşı karşıya kalacak.

Karar, Assange'ın iadesi için kapıyı açıyor, ancak savunma avukatları Temyiz Mahkemesi'nin kararına itiraz etme hakkını saklı tutuyor.

Assange'ın nişanlısı Stella Moris, Cuma günkü kararı "büyük bir hata" olarak nitelendirdi ve "bu karara mümkün olan en kısa zamanda itiraz edeceğiz" dedi.

Assange, WikiLeaks'in Irak ve Afganistan'da ABD askerlerinin işlediği savaş suçlarına ışık tutan binlerce gizli belge yayınlamasının ardından casusluk suçlamasıyla ABD tarafından aranıyor.