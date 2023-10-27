İngiltere'de işçiler İsrail'e silah üreten fabrikayı ablukaya aldı

İngiltere'nin güneydoğusundaki Kent şehrinde işçiler İsrail ordusuna silah üreten Instro Precision silah fabrikasına giriş-çıkışları kapatarak Filistin'e destek eylemi yaptı.

İsrail'in en büyük silah üreticilerinden Elbit Systems için taşeron üretim yapan fabrika önünde bir araya gelen 100'ün üzerinde işçi "Özgür Filistin için İşçiler" yazılı pankart açarak İsrail'in Gazze'deki katliamlarını protesto etti.

Instro Precision fabrikası İsrail ordusu için gözetleme, keşif ve hedeflerin yerini tespit etmekte kullanılan askeri elektro-optik ekipmanlar üretiyor.

Filistin direnişine destek veren Palestine Action adlı grubun Instagram hesabından eyleme ilişkin görüntüler paylaşılarak "İsrail'in Filistin halkına karşı sürdürdüğü katliamda kullanılmak üzere silah üretiminin durdurulması için ülke genelinde insanlar ayağa kalkıyor" denildi.

Öğretmenler, akademisyenler ve hekimlerin de aralarında bulunduğu işçiler İngiltere hükümetinin Filistin halkına yönelik soykırımı finanse ettiğini dile getirdi ve hükümete "İsrail'le suç ortaklığının tüm biçimlerini sona erdirme" çağrısında bulundu.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak geçen hafta Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında Hamas'a karşı "uzun savaşı"nda İsrail'i desteklemekten "gurur duyduğunu" söylemiş, Netanyahu'ya "Dayanışmayla yanınızda olacağız, halkınızın yanında olacağız ve aynı zamanda sizin kazanmanızı istiyoruz" demişti.