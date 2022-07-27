İngiltere'de hoşnutsuzluk yazı: 'Tüm sendikal hareketlerin gösterdiği en büyük direniş'

İngiltere'de makinistler, Ağustos ayından grev düzenlemek için oy kullandı. Oylama sonucunda tren sürücüleri sendikası Aslef, 13 Ağustos günü için grev kararı aldı.

Demiryolu, Denizcilik ve Ulaştırma Sendikası (RMT) Başkanı Mick Lynch de genel grev çağrısında bulundu.

Hoşnutsuzluk yazı Ağustos'a sarktı

İngiltere'de haziran ayı içerisinde gerçekleştirilen demiryolu işçilerinin grevleri, 'hoşnutsuzluk yazının başlangıcı' olarak değerlendirilmişti.

The Guardian'ın haberine göre, yaz boyunca İngiltere'de demiryolu grevleri devam ederken, bugün gerçekleşen grevlerde bazı tren hatları kapandı, her 5 trenden biri çalıştı.

Bugün gerçekleşen grevlerde, Network Rail'deki RMT üyeleri ve Avanti West Coast'taki Ulaştırma Maaşlı Personel Derneği (TSSA) üyeleriyle birlikte 14 tren hattında eylem yaptı. Her iki sendika da 18 ve 20 Ağustos'ta grev yapmayı planlıyor. Ayrıca RMT, 19 Ağustos'ta Londra Metrosu'nda grev yapacağını duyurdu.

'Paralel bir ücret artışı istiyoruz'

Tren sürücüleri sendikası Aslef tarafından bugün yapılan açıklamada, işçilerin ödeme anlaşmazlığı ve zam talebiyle grevlere devam edeceği, dokuz demiryolu şirketinde çalışmaların durdurulacağı belirtildi. Ayrıca bugün yapılan oylamada tren sürücülerinin yüzde 93'ü, 13 Ağustos Cumartesi günü için grev kararı aldı.

Aslef Genel Sekreteri Mick Whelan, “Muhafazakar Parti hükümeti tarafından işçilere zam yapılmaması için yönlendirildiklerini söyleyen şirketler tarafından bu duruma zorlandık. Artan yaşam maliyetlerine paralel bir ücret artışı istiyoruz" dedi.

Sendikal hareketin en büyük direnişi

RMT Başkanı Mick Lynch de hükümetin demiryolu grevlerini engelleme tehditlerine karşı genel grev çağrısında bulunarak, “tüm sendikal hareketin gösterdiği en büyük direnişin" gerçekleştirileceğini söyledi.

Lynch ayrıca, Dışişleri Bakanı Liz Truss'un Eylül ayında Muhafazakar Parti'deki oylamayı kazanarak başbakan olması ve sendika karşıtı planlara devam etmesi halinde Sendika Kongresi'nin genel grev çağrısı yapması için kampanya yürüteceğini de sözlerine ekledi.

Truss ve Sunak'tan grev karşıtı yasa planı

Truss ve rakibi Rishi Sunak, demiryolları gibi temel kamu hizmetlerinde grevleri yasaklayacaklarını açıklamışlardı.

Truss oylamayı kazanması halinde, başbakan olduğu ilk 30 gün içerisinde grev haklarını kısıtlayıcı bir yasa çıkaracağını ilan etmişti. Truss dün yaptığı açıklamada, "Seyahat eden halkın militan sendikalar tarafından fidye olarak tutulması tamamen yanlış. İnsanların hayatlarına devam etmelerine yardımcı olmayan sendikal eylemlere karşı sert bir tavır alacağım” dedi.

'Truss işçilerin en önemli haklarını çalmayı planlıyor'

RTM Başkanı Lynch, Truss'ın açıklamaları hakkında şunları söyledi:

"Liz Truss'un önerileri, işçi sendikalarının 1871'de yasallaşmasından bu yana sendikal ve sivil haklara yapılan en büyük saldırıyı oluşturuyor. Truss, İngiltere'de etkin sendikacılığı yasa dışı hale getirmeyi ve çalışan insanların en önemli haklarını çalmayı hedefliyor.

Bu öneriler yasalaşırsa, 1926 genel grevlerini de geçecek, tüm sendika hareketi tarafından en büyük direniş ortaya çıkacaktır."