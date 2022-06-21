İngiltere'de son 30 yılın en büyük grevi: 'Hoşnutsuzluk yazının başlangıcı'

İngiltere'de demiryolları ve metro hatları, son yıllarda düzenlenen en büyük grevlerden biri sebebiyle bugün kapalıydı. 40 binin üzerinde demiryolu işçisi gasp edilen hakları ve düşük ücretler nedeniyle bugün grev düzenledi. Grev perşembe ve cumartesi günleri de devam edecek.

'Hoşnutsuzluk yazı'nın başlangıcı

Reuters'in haberine göre, sendikalar tarafından yapılan açıklamada, artan gıda ve akaryakıt fiyatlarıyla birlikte ülkede enflasyonun yüzde 10'a ulaşması nedeniyle hükümetin politikaları eleştirildi. Yapılan açıklamada demiryolu grevinin sadece demiryolu işçilerini ilgilendirmediği belirtilerek, destek için öğretmenler, sağlık görevlileri, atık imha işçileri ve avukatların da eyleme katıldığı belirtildi.

İngiltere basınında çıkan haberlerde, demiryolu grevinin "hoşnutsuzluk yazının başlangıcı" olduğu söylendi. İngiltere'de artan hoşnutsuzlukla beraber grev ve eylemlerin patlak vermesi, ülkede 1970'lerde yaygın olarak görülen işçi grevlerinin dönüşü olarak değerlendiriliyor. Grev ve eylemlerin en yüksek seviyeye ulaştığı 1978-1979 seneleri "hoşnutsuzluk kışı" olarak adlandırılıyor.

Ancak 1970'lerle karşılaştırıldığında, İngiltere'de günümüzdeki sendikalı işçi sayısı neredeyse yarı yarıya azaldı. Bu durumun en büyük nedeninin, Margaret Thatcher'ın sendika karşıtı çıkardığı yasalar ve grev kapsamını azaltıcı yönetmelikler olduğu belirtiliyor.

'İngiliz işçisinin maaş artışına ihtiyacı var'

Demiryolu, Denizcilik ve Ulaştırma İşçileri (RMT) Genel Sekreteri Mick Lynch, Sky News'e verdiği demeçte, "İngiliz işçinin maaş artışına ihtiyacı var. İş güvenliğine, uygun çalışma koşullara ve genel olarak adil bir anlaşmaya ihtiyacımız var, eğer bunu başarabilirsek, İngiliz ekonomisinde şu anda sahip olduğumuz ve yaz boyunca gelişebilecek olan aksaklığı yaşamak zorunda kalmayacağız." dedi.

Johnson grevin daha fazla zarara neden olacağını iddia etti

The Guardian'ın haberine göre, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, grev kararını eleştirerek, son yıllarda pandemi nedeniyle İngiltere endüstrisinin darbe aldığını, grevle daha fazla zarar verilmemesi gerektiğini söyledi.

Hükümetin anlaşmazlığı çözmek için müzakerelere katılmayı reddetmesi üzerine, muhalefet partileri hükümetin ve Boris Johnson'ın tutumunu eleştirdi.

Hükümet grev karşıtı yeni yasa hazırlığında

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, hükümetin tren operatörlerini grev günlerinde asgari hizmet sunmaya zorlayacaklarını ve diğer işçilerin geçici olarak ayrılan personel yerine yerleştirilmesini sağlayacaklarını söyledi.

BBC'nin haberine göre, Shapps "Bu tür şeylerin gelecekte daha az zarar vermesini sağlamak için adımlar atacağız" diyerek, hükümetin grev yasasını değiştirmeyi planladığını söyledi. Hükümetin süreç içerisinde, işçilerin grev ve eylem haklarını kısıtlayıcı, sendika üyeliğini daha da zorlaştırıcı düzenlemeler yapmayı planladığı söylendi.