Londra'da metro işçileri greve çıktı

İngiltere başkentinin toplu taşıma operatörü Transport for London, 24 saatlik grev nedeniyle Pazartesi günü metroda "ciddi aksamalar" yaşanacağı ve yolcuların buna hazırlıklı olmaları gerektiği konusunda uyardı. Bugün kentte birçok istasyonun, özellikle Londra'nın merkezinde ve güneyinde kapalı kalması bekleniyor. Açık kalacak istasyonlardaysa yalnızca sınırlı sürelerle erişilebilecek.

Guardian'ın aktardığına göre bugün yerel saatle sabah 8'den Salı sabah 8'e kadar sürecek olan greve en az 4 bin işçi katılacak. Ulusal Demiryolu, Denizcilik ve Ulaştırma İşçileri Sendikası (RMT) Transport for London'ın "maliyetleri azaltmak için" 600 kişiyi işten çıkarma planlarını açıklamasını takiben grev kararı aldı.