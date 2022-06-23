İngiltere'de demiryolu işçileri grevi: Anlaşma olmazsa sendikalar eylemlere devam edecek

İngiltere'de demiryolları işçilerinin grevi bugün de devam ediyor. Demiryolları grevi, İngiltere'de son 40 yılın zirvesinde olan enflasyonun ücret artışlarını değersizleştirmesi nedeniyle Salı günü başlamıştı. İngiltere'de gıda, enerji ve akaryakıt fiyatlarındaki artış emekçilerin geçim sıkıntısını daha da derinleştirdi. Hükümetse, enflasyonist bir sarmaldan kaçınmak için tüketim mallarında ücret kısıtlaması yapmayı planlıyor. Salı günü başlayan grevlere Çarşamba günü ara verilmişti.

Demiryolu sendikaları grevin ikinci gününde yaptıkları açıklamada, ücret artışları sağlanmadığı ve işten çıkarmalar engellemediği sürece grevlerin devam edeceğini belirterek, bir ilerleme kaydedilmezse daha fazla yerde eylem yapılacağı yönünde uyarıda bulundular.

Anlaşma olmazsa yeni grev ve eylemler kapıda

BBC'ye konuşan Demiryolları, Denizcilik ve Taşımacılık İşçileri (RMT) Sendikası Genel Sekreteri Mick Lynch, "Şirketlerle masaya konulan her şey hakkında konuşmaya devam edeceğiz ve atılan adımları gözden geçireceğiz. Yeni bir endüstriyel eylem aşamasının gerekip gerekmediğine ve zamanına karar vereceğiz" dedi.

RMT Genel Sekreteri Lynch bir anlaşmaya varılmaması halinde, yeni grev ve eylemlerin olacağını sözlerine ekledi.

Demiryolları sendikaları, hükümet yetkilileri ve şirketler arasında müzakerelerin devam ettiği, ancak işçi temsilcilerinin görüşmelerden memnun olmadığı belirtiliyor. Greve yarın ara verilip, Cumartesi günü devam etmesi bekleniyor.

Hükümet grev kırıcı yasa üzerinde çalışıyor

İngiltere hükümeti bugün yapılacak toplantıda, grevlerin etkisinin en aza indirilmesi amaçlanarak işletmelerin geçici personel kullanmasını sağlayacak bir yasa tasarısını görüşecekler.