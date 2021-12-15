İngiltere'de enflasyon son 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı

İngiltere'nin yıllık enflasyonu Kasım ayına kadar olan 12 ayda yüzde 5,1'e yükseldi. Bu son 10 yılın en yüksek değerine işaret ederken en büyük artış yakıt, enerji, gıda, sigara ve giyim fiyatlarında gözlemlendi.

İngiltere'nin Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) Çarşamba günü yayınladığı rapora göre yeni Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Eylül 2011'de görülen 5,2'den bu yana en yüksek yıllık TÜFE enflasyon oranı oldu.

ONS baş iktisatçısı Grant Fitzner, son veriler hakkında "geniş bir yelpazede" fiyat artışlarının dik enflasyon tırmanışına katkıda bulunduğu yorumunda bulundu.

Fitzner ayrıca, imalat maliyetlerinin ve hammadde fiyatlarının da en az 12 yılın en yüksek seviyelerine ulaştığını kaydetti.