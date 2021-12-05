Bolivya, Güney Amerika'daki en düşük enflasyona sahip ülke oldu

Özel bir araştırma merkezi olan Bolivya Dış Ticaret Enstitüsü (IBCE) tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre, Bolivya'nın 2021 için enflasyonu sadece yüzde 0,54 oldu. Bu arada, IMF'ye göre bölgesel enflasyon oranlarında ortalama Güney Amerika genelinde yüzde 9,3'e ulaştı.

Bolivya'nın yüzde 0,54'lük enflasyonu, Şili (yüzde 6,5), Arjantin (yüzde 41,8), Brezilya (yüzde 8,24), Peru (yüzde 5,23) ve Paraguay (yüzde 6,23) gibi komşularının Merkez Bankası rakamlarından oldukça düşük bir değere işaret ediyor.

Kawsachun News'ün aktardığı rapora göre enflasyonun en yüksek olduğu sektör yüzde 5,8'le özel eğitim olurken 2021'de yiyecek ve içecek maliyetlerinin sadece yüzde 0,59 arttığı kaydedildi. Toplu taşımadaki fiyat artışıysa yüzde 0,39'la sınırlı kaldı.

En yüksek enflasyona sahip şehir yüzde 4,12'lük rekorla Cobija olurken, onu yüzde 0,92 ile Trinidad, yüzde 0,88 ile Santa Cruz, yüzde 0,57 ile La Paz ve yüzde 0,3 ile Cochabamba izledi.

Darbeyle gelen cuntanın devrilmesiyle Devlet Başkanı olan Luis Arce bir iktisatçı. Kendisi ülkenin önde gelen devlet üniversitesi olan La Paz'daki Universidad Mayor de San Andres'te (UMSA) uzmanlık alanı olan para politikası dersi veriyordu.

Kasım 2020'de ABD mandasındaki cuntanın yenilmesinden bu yana, Arce altyapı harcamaları ve Bulo Bulo'daki gübre tesisi, ülke çapındaki gıda işleme tesisleri ve tedarik zincirlerini garanti eden EMAPA gibi devlet şirketlerinin yeniden etkinleştirilmesi gibi temel gıda maddelerinin üretiminde arz yönlü önlemlere odaklandı.

Darbe sırasında, tüm devlet şirketleri kapatılıp özelleştirmeler başlarken bu ülkenin gıda egemenliğini altüst etmişti.