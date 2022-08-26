İngiltere'de elektrik ve doğalgaz faturalarına devasa zam

İngiltere'de hanehalkının elektrik ve doğalgaz faturalarının üst limiti yüzde 80 artışla yıllık 3 bin 549 sterline çıkarıldı.

İngiliz enerji denetim kuruluşu Ofgem, hanehalkı enerji tavan fiyatının 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere yüzde 80 artışla yıllık 3 bin 549 sterline yükseltildiğini duyurdu.

Ofgem Yöneticisi Jonathan Brearley söz konusu artışın hanehalkında "devasa etkisi" olacağını söylerken, enerji piyasalarındaki baskı nedeniyle fiyatların 2023 boyunca daha da kötüleşebileceği uyarısı yaptı.