İngiltere'de elektrik ve doğalgaz faturalarına devasa zam

İngiltere'de ortalama hanehalkı için enerji maliyeti üst limiti yüzde 80 artışla yıllık 3 bin 549 sterline çıktı.

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İngiltere'de hanehalkının elektrik ve doğalgaz faturalarının üst limiti yüzde 80 artışla yıllık 3 bin 549 sterline çıkarıldı.

İngiliz enerji denetim kuruluşu Ofgem, hanehalkı enerji tavan fiyatının 1 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere yüzde 80 artışla yıllık 3 bin 549 sterline yükseltildiğini duyurdu.

Ofgem Yöneticisi Jonathan Brearley söz konusu artışın hanehalkında "devasa etkisi" olacağını söylerken, enerji piyasalarındaki baskı nedeniyle fiyatların 2023 boyunca daha da kötüleşebileceği uyarısı yaptı.

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