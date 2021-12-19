İngiltere'de Brexit Bakanı istifa etti

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkışı müzakerelerini yürüten Brexit Bakanı Lord David Frost istifa etti.
Frost'un istifa mektubunu geçen hafta İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a ilettiği ortaya çıktı. Frost mektupta son Covid-19 önlemlerine değinerek "hükümetin aldığı yönle ilgili kaygıları olduğu"nu bildirdi.
Frost'un istifası çok sayıda Muhafazakar Parti milletvekilinin hükümetin Covid-19 önlemlerine muhalefetinin ardından geldi.
İngiltere Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Frost'un istifasının ardından İngiltere'nin AB ile ilişkilerinin sorumluluğunu Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın üstleneceği belirtildi.