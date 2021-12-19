İngiltere'de Brexit Bakanı istifa etti

İngiltere'de Brexit Bakanı David Frost, hükümetin 'aldığı yön ile ilgili kaygıları olduğu'nu belirterek istifa etti.

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İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkışı müzakerelerini yürüten Brexit Bakanı Lord David Frost istifa etti.

Frost'un istifa mektubunu geçen hafta İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a ilettiği ortaya çıktı. Frost mektupta son Covid-19 önlemlerine değinerek "hükümetin aldığı yönle ilgili kaygıları olduğu"nu bildirdi.

Frost'un istifası çok sayıda Muhafazakar Parti milletvekilinin hükümetin Covid-19 önlemlerine muhalefetinin ardından geldi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Frost'un istifasının ardından İngiltere'nin AB ile ilişkilerinin sorumluluğunu Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın üstleneceği belirtildi.

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