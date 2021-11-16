İngiltere'de bombalı saldırganın kimliği açıklandı

İngiltere'nin Liverpool kentindeki bir hastane önünde bulunan dün bir takside meydana gelen patlamayı gerçekleştiren kişinin kimliği açıklandı.

Saldırı düzenleyen kişinin 32 yaşındaki Emad al-Swealmeen olduğu bildirildi. İngiltere polisi, al Swealmeen'in patlayan taksi içindeki müşteri olduğunu düşündüklerini aktardı. Al-Swealmen'in İngiltere'de doğmadığının ve Suriye veya Irak kökenli olduğunun düşünüldüğü belirtildi.

Al-Swealmen'in 2014'te İngiltere'ye taşındıktan sonra Hıristiyan olduğu ve Liverpool'da kendisini misafir etmeye gönüllü bir Hıristiyan çiftin evinde kalmaya başladığı aktarıldı.

Polisin Al-Swealmen'in kaldığı evde inceleme başlattığı ve inceleme sırasında "önemli eşyalar" bulunduğu kaydedildi.

Saldırının "terör saldırısı" olarak kayıtlara geçtiği ancak, saldırı motivasyonunun belirsizliğini koruduğu bildirildi.

Güvenlik yetkilileri, basına yaptığı açıklamada, Al-Swealmen'in daha önce güvenlik servisleri tarafından bilinmediğini söyledi.