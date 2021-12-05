İngiltere'de Başbakanlık Ofisi yakınlarında kokain bulundu

Westminster'da yalnızca milletvekili geçiş izni olan kişilerin erişebildiği yerlerde kokain izleri bulunması üzerine bölgeye polis ve narkotik arama köpeklerinin konuşlandırılması gündeme geldi.

The Sunday Times'ın haberine göre Avam Kamarası sözcüsü Sir Lindsay Hoyle, uyuşturucu kullanımıyla mücadele amacıyla İngiltere Parlamentosu'nda bu önlemlerin alınabileceğini söyledi.

Uyuşturucunun izleri İçişleri Bakanı Priti Patel ve Başbakan Boris Johnson'ın özel ofislerinin yakınında da bulundu.

Muhafazakar Partili Milletvekili Charles Walker gazeteye verdiği demeçte, milletvekilleri arasında uyuşturucu kullanımı konusunun önümüzdeki hafta Avam Kamarası'nda tartışılacağını söyledi.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin geçen yılki raporuna göre İngiltere genelinde üç milyon kişi yasadışı uyuşturucular kullanıyor. Geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 3,8 artışla 4 bin 561 uyuşturucuya bağlı ölüm kaydedildi.