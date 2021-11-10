İngiltere'de 95 üniversite İsrail Devleti'ni eleştirmeyi yasakladı

İngiltere Öğrenci Ofisi'ne (OfS) göre, geçen yıl içinde ülkede toplam 216 yüksek öğretim kurumu, Uluslararası Holokost Anma İttifakı'nın (IHRA) "anti-Semitizm tanımını" onayladı. İngiltere yüksek öğretim düzenleyicisi Çarşamba günü, 95 üniversitenin IHRA tanımını benimsediğini gösteren rakamları yayınladı. Yahudi Öğrenciler Birliği (UJS) araştırmasına göre, Eylül 2020 itibariyle imzalayan üniversite sayısı 28'le sınırlıydı.

Söz konusu "anti-Semitizm tanımını" gerçek bir anti-Semitizm tanımı olmaktan daha ziyade İsrail Devleti'ni fiili olarak eleştirmeyi yasaklayan bir uygulama olarak öne çıkıyor.

Üniversitelerin bu kararı almasındaysa İngiltere Hükümeti'nden gelen yaptırım tehditlerinin payı olması muhtemel.

UJS'nin, yaklaşık 80 üniversitenin bu kararı benimseme planı olmadığını belirttikten sonra, dönemin Eğitim Bakanı Gavin Williamson, Ekim 2020'deki "utanç verici derecede düşük" rakamları eleştirdi ve üniversiteler bunu yapmazsa OfS'nin - "finansman akışlarını" dondurmak da dahil olmak üzere önlemler alacağını duyurdu.

OfS, raporuna eşlik eden yorumlarda, üniversitelerin mevcut akademik yılda “tacizin önlenmesi ve üstesinden gelinmesine yönelik beklentilerini” karşılamak için adımlar atmaması halinde “daha ​​fazla eylem” tehdidinde bulundu. Ayrıca ülkenin yüksek öğretim kurumu olan OfS, IHRA tanımını “antisemitizmi anlamanın faydalı bir yolu” olarak tanımladı.

Ancak IHRA İsrail'e yönelik eleştirleri ayrımcı olarak tanımlamakta. Kararlar doğrudan modern İsrail Devleti'nin eleştirisini bir "ırkçı tutum" olarak yaftalayarak ülkenin ayrımcı politikalarını veya insanlığa karşı işlediği suçları kampüs içerisinde konuşmayı fiilen engellemekte.