İrlanda'da 'Üniversite Rektörü' ilan edilen Clinton protestoyla karşılandı

Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Belfast'taki Queen's Üniversitesi'nin rektörü ilan edildikten sonra üniversitede protesto eylemleri düzenlendi.

Clinton, 1840'larda kurulan bir devlet üniversitesi olan Queen's'in ilk kadın rektörü olarak Cuma günü göreve başladı. Kuzey İrlanda'da bulunan üniversiteye Clinton aslında 2020'de beş yıllık görev süresine atandı, ancak Covid-19 salgını nedeniyle göreve başlangıcı ertelendi.

Clinton pelerinini taşıyan küçük bir çocukla binaya girerken, protestocular “Savaş suçlusu! Dışarı! Dışarı! Dışarı!" sloganları attı.

Eski ABD Dışişleri Bakanı Queen's Üniversitesi'nde protestoyla karşılandı

Queen's'i günlük olarak yöneten başkan ve rektör yardımcısı Ian Greer, “Bakan Clinton'ın üniversitenin 11. rektörü olarak resmen atanmak üzere Belfast'a seyahat edebilmesinden memnunuz” dedi. Clinton'u "Kuzey İrlanda'ya uzun süredir bağlılığını gösteren uluslararası alanda tanınan bir kamu görevlisi" olarak nitelendirdi.

Clinton, Kuzey İrlanda'da "ABD'de ve dünya genelinde olağanüstü kamu hizmeti ve barış ve uzlaşmaya katkılarından dolayı" 2018 yılında üniversite tarafından fahri doktora ile ödüllendirildi. Clinton, "Hayırlı Cuma Anlaşması"nın imzalandığı sırada ABD Başkanı Bill Clinton'un eşiydi.

Clinton'un Dışişleri Bakanlığı sırasında ABD 2011'de Libya'ya askeri müdahale başlatmıştı.

ABD liderliğindeki “rejim değişikliği” müdahalesinden sonra, Afrika'nın en gelişmiş ülkeleri arasında öne çıkan Libya, bölgesel savaş ağaları arasında on yıl süren bir çatışmanın içine düştü ve Sahra Altı Afrika'dan gelen göçmenlerin açık hava köle pazarlarında satıldığı bir yere dönüştü.

ABD'nin başlattığı savaş ayrıca Avrupa'nın "göçmen krizini" de tetikledi.