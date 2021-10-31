İngiltere ve Fransa liderleri 'balıkçılık krizi'ni görüştü

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede, İngiltere-AB ilişkilerini etkileyen en önemli konu olan Kuzey İrlanda Protokolünün ele alındığı ve Johnson’ın Belfast Anlaşmasını korumak için acilen bir çözüm üzerinde anlaşmaya varılması gerektiğini vurguladığı aktarıldı.

İngiltere-Fransa arasındaki balıkçılık krizi ele alındı

Açıklamada, liderlerin İngiltere ile Fransa arasında devam eden balıkçılık sorununu da gündeme getirdiği ifade edildi. Johnson’ın "İngiltere'nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrıldığı için cezalandırılması gerektiği yönündeki önerisi de dahil olmak üzere son günlerde Fransız hükümetinden yayılan söylemlere ilişkin derin endişesini" yinelediği aktarılan açıklamada, "Fransız hükümetinin bu söylemleri yumuşatması ve tehditlerini geri çekmesini umduğunu dile getirdiği" belirtildi.

Görüşmeye ilişkin Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada ise iki liderin balıkçılık sorununda gerilimi düşürmek için gelecek günlerde "pratik önlemler" almaya karar verdiği belirtildi. Fransa'nın daha önce açıkladığı misilleme önlemlerinin 2 Kasım Salı günü yeniden gözden geçirileceği kaydedildi.

Johnson ile Macron'un görüşmesi iki ülke arasında balık avlama alanları konusunda yaşanan gerilim ve Avustralya ile İngiltere ve ABD arasında imzalanan AUKUS paktıyla Fransa'nın Avustralya'ya denizaltı satışının iptal olmasının ardından yaşanan kriz sonrası ilk görüşme oldu.