Balıkçılık krizi: AB'den İngiltere'ye karşı Fransa'ya destek mesajı

Avrupa İç Pazar Komiseri Thierry Breton, Fransa'nın İngiltere ile gerginliği hakkındaki pozisyonunu tamamen "anladıklarını" belirtti. Breton, "Fransa'nın durumunu ve kızgınlığını tamamen anlıyorum. Avrupa Komisyonu'nun desteği orada ve başından beri hep yanlarındayız" dedi.

AB İç Pazardan Sorumlu Komisyon Üyesi Thierry Breton, Fransa'nın Ocak ayında AB Konseyi dönem başkanlığını devralması öncesinde Perşembe günü Paris'e yaptığı ziyarette, Fransa-İngiltere balıkçı teknesi gerilimi gündemdeki konulardan biriydi.

AB yetkilisi, İngiliz makamlarının iki ülke arasındaki ilişkileri zedeleyen konuyla ilgili "makul" bir tutum benimseme zamanının geldiğine olan inancını dile getirdi.

AB İç Pazar Komiseri, İngiltere'yi bloktan çıkarken imzalanan anlaşmalara saygı göstermeye çağırdı.

Bugünse Fransa Tarım Bakanı Julien Denormandie, France 2 TV tarafından, Brexit sonrası balıkçılık lisansları konusunda iki ülke arasındaki görüşmelerde ilerleme kaydedilememesinden üzüntü duyduğunu belirtti. Denormandie, İngiltere'ye karşı yaptırımları değerlendirme hakkına sahip olduklarını ekledi.

Paris, Londra Fransız trol gemilerine daha fazla lisans vermedikçe, İngiltere'ye elektrik tedarikini kesme ve İngiliz malları üzerindeki sınır kontrollerini artırma tedidinde bulunmuştu.

İngiliz Çevre Bakanı, Perşembe günü Fransa'nın bir deniz tarağı trol teknesini alıkoymasına tepki olarak daha fazla Fransız balıkçı gemisini bordalamak ve yaptırım mekanizmalarını geliştirmek tehdidinde bulundu.

Cuma günü BBC televizyonuna konuşan İngiltere Çevre Bakanı George Eustice'sa İngiltere'nin kendi karşı önlemleri olduğunu söyledi.

Bakan, daha fazla gerilimin İngiltere'nin istediği bir şey olmadığını kaydetti.

Eustice, "Açıkça orantılı bir şekilde yanıt verebilme yeteneğimizi saklı tutuyoruz" dedi.

Perşembe günü, bir deniz tarağı tarak gemisi olan Cornelis Gert Jan, mürettebatının Fransız sularında balık tutma haklarının olduğunu kanıtlayamaması üzerine bordaya alındı ​​ve kuzeydeki Le Havre limanına götürüldü.

Geminin kaptanı 2022'de bir mahkeme duruşmasına çağrıldı. Tekneyi kullanan İskoç şirketi Macduff Shellfish, gerekli lisanslara sahip olduğunu iddia ederek tüm suçlamalarını reddetti.

Fransız tarafı, İngiltere'nin daha önce imzalanan anlaşmalar doğrultusunda olması gerekenden yüzde 50 daha az lisans verdiğini savunuyor.