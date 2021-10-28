Fransa karasularında avlanan İngiliz balıkçı teknesine el koydu

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkması (Brexit) sonrası Fransa ile denizde avlanma alanlarına erişim konusunda yaşadığı gerilim yeniden tırmandı.

Fransa bu sabah saatlerinde karasularında ruhsatsız avlanan bir İngiliz trol teknesine el koyarak tekneyi Le Havre limanına çektiğini duyurdu. Fransa bir İngiliz balıkçı teknesine de sözlü uyarıda bulundu.

Fransa'nın AB ilişkilerinden sorumlu bakanı Clément Beaune konuyla ilgili yaptığı açıklamada Paris'in artık "zorun dilini kullanacağı"nı söyledi.

Fransız hükümetinden yapılan açıklamada avlanma sezonu boyunca bölgede rutin denetimlerin gerçekleştirildiği belirtilirken, denetimlerin İngiltere ile Avrupa Komisyonu arasındaki ruhsat tartışması bağlamında yapıldığı da ifade edildi.

Fransız Denizcilik Bakanı Annick Girardin konuyla ilgili RTL radyosuna yaptığı açıklamada "Bu bir savaş değil ama bu bir kavga" ifadesini kullandı.

Bakanlık el konulan teknenin kaptanının cezai soruşturmayla karşı karşıya kalabileceğini bildirdi.

İngiltere'den ilk açıklama Çevre Bakanı George Eustice'ten geldi. Parlamentoda konuşan Eustice, İngiliz yetkililerin olayı "acil olarak soruşturmakta olduklarını" söyledi.

İngiltere ve Manş Denizi'ndeki adalar çevresinde faaliyet göstermek isteyen AB balıkçı teknelerinin ruhsat kuralları üzerinden İngiltere ile Fransa arasında gerilim tırmanmıştı.

Fransa, balıkçı teknelerinin İngiltere ile Manş Denizi'ndeki Jersey ve Guernsey adaları çevresinde faaliyet göstermesi için ruhsat verilmemesine tepki gösteriyordu.

Fransa sözkonusu teknelere ruhsat verilmemesi durumunda 2 Kasım'dan itibaren olası yaptırımlara hazırlandığını duyurmuştu. Olası yaptırımlar arasında Jersey Adası'na elektrik tedarikinin kesilmesi ve İngiliz balıkçı teknelerinin Fransız limanlarına girmesinin engellenmesi ve İngiltere'den gelen ürünlere ek gümrük vergisi getirilmesi de yer alıyor.

İngiltere hükümeti ise talep edilen ruhsatların yüzde 98'inin verildiğini savunarak Fransa'nın yaptırım tehditlerini "yakın müttefik ve ortaktan beklenmesi istenmeyen", "orantısız ve üzücü" şeklinde nitelemişti.