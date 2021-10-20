Fransa: İngiltere'ye yaptırımlarımız yolda

Fransız hükümet sözcüsü Gabriel Attal Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Fransız makamlarının İngiltere'nin Fransız balıkçılar için lisans anlaşmasına uymamaya devam etmesi halinde uygulanabilecek yaptırımları bu hafta sonuna kadar açıklayacaklarını söyledi.

Düzenlenen basın toplantısında Attal, "Öncelikle yaptırımları açıklamak istemiyoruz ve İngiltere'nin imzalanan anlaşmalara uymasını istiyoruz" dedi. Yetkili, Londra'nın şimdiye kadar Brexit'in bir parçası olarak imzalanan anlaşmaya uymadığını kaydetti.

Hükümet sözcüsü, "Mümkün olan çeşitli yaptırımlar var; elektrik tarifeleri, limanlara erişim, gümrük gibi konularında. Başka önlemler de alınabilir" dedi.

Olası yaptırımlara ilişkin Fransa Denizcilik Bakanı Annique Girardin, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune'un açıklama yapacağı belirtildi.

Fransız makamları, İngiltere'nin Fransız balıkçıların engellenmesi konusundaki tutumunu kesinlikle kabul edilemez bulduklarını ve misilleme önlemleri olasılığını değerlendirmeyi düşündüklerini belirtti.

Eylül ayının sonunda, İngiltere Çevre Bakanlığı, AB'den bin 700 geminin İngiltere sularında balık avlamak için lisans aldığını ve bunların 117'sinin 6-12 deniz mili aralığındaki bir bölgede balık tutmak için AB'den gelen gemilere verildiğini bildirdi. İngiltere 47 başvuruyu değerlendirdikten sonra Fransız balıkçılara sadece 12 ruhsat verdi.