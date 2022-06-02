İngiltere Ukrayna'ya uzun menzilli roket sistemleri gönderecek

İngiltere, Ukrayna'ya Rusya'ya karşı savunmasında yardımcı olmak için yaklaşık 80 km menzilli çoklu roket fırlatma sistemleri göndereceğini açıkladı.

İngiliz Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, M270B1 fırlatıcılarının "Ukrayna kuvvetleri için savunma kapasitesinde önemli bir artış" sunacağı belirtildi. Ukrayna birlikleri, fırlatıcıların nasıl kullanılacağı konusunda eğitim almak için İngiltere'de eğitilecek.

Wallace: Rusların taktikleri değiştikçe Ukrayna'ya desteğimiz de değişmeli

İngiltere, ABD ile koordine bir şekilde Ukrayna'ya destek vereceklerini açıklamıştı. ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya orta menzilli M142 Yüksek Hareket Roket Sistemi (Himars) tedarik edeceklerini açıklamıştı.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace yaptığı açıklamada, "İngiltere Ukrayna'nın yanındadır ve kahraman birliklerine ülkelerini savunmak için ihtiyaç duydukları hayati silahları sağlamada lider bir rol üstlenmiştir. Rusların taktikleri değiştikçe Ukrayna'ya desteğimiz de değişmeli. Bu son derece gelişmiş çoklu fırlatma roket sistemleri, Ukraynalı dostlarımızın, Rusya'nın, Putin'in güçlerinin ayrım gözetmeksizin şehirleri dümdüz etmek için vahşi şekilde kullandığı uzun menzilli roket kullanımına karşı kendilerini daha iyi korumalarını sağlayacak." dedi.