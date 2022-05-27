İngiltere Dışişleri Bakanı: Ukrayna'yı tank ve uçaklarla desteklemek meşru

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Çekya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarette Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile görüştü. Görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısında konuşan Bakan Truss Ukrayna’ya yapılacak yardımlar için "Amacımız sadece Ukrayna’yı değil, tüm Balkan ülkelerini de kapsayacak şekilde Avrupa’nın güvenliğini sağlamak olacaktır" dedi.

Alman medyasında NATO’nun Ukrayna silah ve tank vermeyi durduğu ile ilgili soruyu yanıtlayan İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, haberin gerçeği yansıtmadığını, aksine Ukrayna'ya yapılan yardımların meşru olduğunu ve daha fazla yardım yapılması gerektiğini belirtti. Truss, "Ukrayna'yı tanklarla, uçaklarla desteklemenin tamamen meşru olduğu konusunda çok netiz ve Çekya'nın Ukrayna'ya tank gönderme işini destekliyoruz” diye konuştu.

Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ise "Bugün Ukrayna'yı hem siyasi hem de askeri olarak desteklemeye devam etme ve Ukrayna'nın yeniden inşası üzerinde çalışmaya devam etme ihtiyacı üzerinde anlaştık. İngiltere bir AB ülkesi olmasa da Çekya ile çok iyi ilişkileri var ve bu ilişkilerin Rusya’nın saldırganlığını durdurmak için ortak çalışmaya ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

İki bakan ayrıca "Stratejik Dış Güvenlik İyi Niyet Beyanı" imzaladı. (İHA)