ABD Başkanı Biden yazdı: ABD'nin Ukrayna'daki planları

New York Times gazetesinde, ABD Başkanı Joe Biden'ın kaleme aldığı bir makale yayınladı. "ABD'nin Ukrayna'da yapacakları ve yapmayacakları" başlıklı makalenin ana ekseninde ABD Başkanı Biden, ABD'nin Ukrayna'daki planlarını, devam edecek yardımları ele aldı.

Vladimir Putin'in Ukrayna savaşının birkaç günde sona ereceğini umduğunu, ancak savaşın dördüncü ayına girildiğini belirten Biden, "Ukrayna halkı Rusya'yı şaşırttı ve fedakarlıkları, cesaretleri ve savaş alanındaki başarılarıyla dünyaya ilham verdi. Özgür dünya ve Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki diğer birçok ülke, eşi benzeri görülmemiş askeri, insani ve finansal destekle Ukrayna'nın yanında yer aldı." dedi. Biden savaşın devam ettiği sırada, ABD'nin çabalarını netleştirmek istediğini yazdı.

ABD'nin hedefi: Kendisini savunacak bir Ukrayna

Joe Biden makalesinde, ABD'nin hedefinin açık olduğunu belirterek, "Amerika'nın hedefi açıktır: Kendisini daha fazla saldırganlığa karşı caydıracak ve savunacak araçlara sahip demokratik, bağımsız, egemen ve müreffeh bir Ukrayna görmek istiyoruz" dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e referans veren Biden, savaşın sadece diplomasi yoluyla kesin olarak sona ereceğini söyledi. Biden, Ukranya'nın savaş alanında ve müzakerelerde elinin güçlü olması ve kendini savunması için ABD'nin gerekli yardımlarla, önemli miktarda silah ve mühimmat gönderdiğini yazdı.

Yaptırımlar, gelişmiş füze sistemleri

Büyük bir ekonomiye şimdiye kadar uygulanan en sert yaptırımlar olan Rusya'ya yönelik yaptırımlara, müttefikler ve ortakların iş birliğiyle devam edileceğini vurgulayan ABD Başkanı Biden, Ukrayna'ya Javelin tanksavar füzeleri, Stinger uçaksavar füzeleri, güçlü topçu ve hassas roket sistemleri, radarlar, insansız hava araçları, Mi-17 helikopterleri ve mühimmat dahil olmak üzere gelişmiş silahlar sağlamaya devam edileceğini söyledi. Biden ayrıca, "Kongre tarafından yetkilendirildiği şekilde milyarlarca [dolarlık] daha fazla mali yardım göndereceğiz." diyerek mali yardımlara devam edileceğinin sinyalini verdi.

Biden, Avrupa'nın Rus fosil yakıtlarına bağımlılığın azaltılmasına yardımcı olacağını ve yeşil enerji planlarını desteklerini söyledi.

NATO'nun doğu kanadı, Finlandiya ve İsveç

Biden, NATO'nun doğu kanadının daha da güçlendirileceğini belirterek, "Kısa süre önce, Finlandiya ve İsveç'in, iki demokratik ve yüksek yetenekli askeri ortak ekleyerek ABD ve Atlantik ötesi genel güvenliği güçlendirecek bir hareket olan NATO'ya katılma başvurularını memnuniyetle karşıladım." diyerek Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımına desteğini hatırlattı.

'ABD, Putin'i devirmeye çalışmayacak'

NATO ile Rusya arasında bir savaş istenmediği, ABD'nin Putin'in devrilmesine çalışmayacağını söyleyen Biden, ABD ve müttefikleri doğrudan saldırıya uğramadığı sürece Ukrayna'ya askeri birlik göndermeyeceklerini ya da Rusya ile doğrudan bir çatışmaya girmeyeceklerini belirtti. Biden, "Rusya'ya acı çektirmek için savaşı uzatmak istemiyoruz" diyerek Ukrayna'nın da sınırlarının ötesine saldırıya geçmesini desteklemediklerini yazdı.

Biden, "Ukrayna hükümetine - özel veya kamuda - herhangi bir bölgesel taviz vermesi için baskı yapmayacağım. Bunu yapmak yanlış ve yerleşik ilkelere aykırı olacaktır" dedi. Ukrayna-Rusya müzakerelerinin, Ukrayna sebebiyle durmadığını, Rusya'nın savaşa devam ettiğini belirterek, "ABD, Ukrayna'yı güçlendirmek için çalışmaya ve anlaşmazlığın sona erdirilmesine yönelik çabalarını desteklemeye devam edecek." dedi.

'İhtiyaç anında Ukrayna'nın yanında olmak, yapılacak tek doğru şey değil'

Biden, ihtiyaç anında Ukrayna'nın yanında olmak, yapılacak tek doğru şey olmadığını, barışçıl ve istikrarlı bir Avrupa'yı temin etmek istediklerini, Rusya'nın eylemlerine karşılık büyük bedel ödemesi gerektiğini, aksi halde bu durumun "kurallara dayalı uluslararası düzenin sonunu işaret edebileceğini ve dünyanın her yerinde feci sonuçları olan başka yerlerde saldırganlığa kapı aralayabileceğini" söyledi.

Nükleer silahlar

Dünyadaki birçok insanın nükleer silahların kullanımı konusunda endişe duyduğunu vurgulayan Biden, Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanma niyetinde olduğuna dair hiçbir delil olmadığını belirterek, "Bu çatışmada herhangi bir ölçekte nükleer silah kullanımı, dünyanın geri kalanı gibi bizim için de tamamen kabul edilemez olacak ve ciddi sonuçlara yol açacaktır" nükleer silahların kullanılması halinde ortaya çıkabilecek durumu hatırlattı.

'Özgürlük bedava değil'

ABD'nin Ukrayna halkıyla aynı çizgide kalacağını çünkü özgürlüğün bedava olmadığını söyleyen Biden, Vladimir Putin'in bu derece bir birlik ya da tepki gücü beklemeyerek yanıldığını söyleyen Biden, "Gelecek aylarda bocalayacağımızı veya kırılacağımızı umuyorsa, aynı derecede yanılıyor" diyerek uluslararası toplumun Ukrayna konusunda bir arada kalacağını işaret etti.