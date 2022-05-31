Zelenskiy: Ukrayna'nın AB aday ülke statüsü Haziran'da onaylanmalı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa Konseyi üyelerine hitaben yaptığı bir konuşmada, Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliğine aday ülke statüsünün Haziran ayında onaylanması gerektiğini söyledi.

Zelenskiy, "Ukrayna için Avrupa Birliği aday ülke statüsü, Haziran ayında stratejik düzeyde onaylanmalıdır. Adaylık anketini 8 Nisan'da aldık ve tamamladık, Avrupa Komisyonu'na yanıtlar verdik. Avrupa'dan da aynı tepkiyi bekliyoruz ve kimsenin ihtiyaç duymadığı alternatifleri bir kenara atıyoruz" dedi ve tüm kriterleri yerine getirdiklerini iddia etti.