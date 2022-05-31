Rusya'dan petrol ithalatına ambargo

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin Rusya'dan petrol ithalatının üçte ikisine ambargo uygulanması konusunda anlaştıklarını söyledi.

Interfax'ın aktardığına göre, sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Michel "Rus petrolünün AB'ye ithalatını yasaklama anlaşması Rusya'dan yapılan petrol ithalatının üçte ikisinden fazlasını kapsıyor" dedi. Michel, alınacak önlemlerin bireylere yaptırım uygulamasını da içereceğini belirtti.

Çekya'ya 18 ay süre verildi

Alınan karara ilişkin bağlandığı bir Rus televizyon kanalında konuşan Belçika Başbakanı Alexander De Croo, "Çekya'ya 18 ay süre verildi. Macaristan gibi diğer ülkelerin petrol rafinerilerini yeniden yapılandırmak için zamana ihtiyacı var. Somut zaman çerçeveleri oluşturmuyoruz" diye konuştu.

'Gaz ambargosu planlamıyoruz'

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ise AB'nin Rusya'ya doğal gaz ambargosu uygulamayı planlamadığını ve yaptırımların yalnızca petrol ithalatını kapsadığını vurguladı. Nehammer, Brüksel'de gazetecilere verdiği demeçte, "Gaz ambargosu bir sonraki yaptırım paketinin parçası olmayacak" ifadelerini kullandı.