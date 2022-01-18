İngiltere: Ukrayna'ya hafif tanksavar silahları gönderiyoruz

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, ülkesinin "Rusya tehdidi" gerekçesiyle Ukrayna'ya yeni hafif tanksavar silahları göndermeye başladığını açıkladı.

Parlamentoda konuşan Wallace, silahların kullanımı için "az sayıda" İngiliz askerinin Ukrayna güçlerine eğitim vereceğini sözlerine ekledi.

Ukrayna'ya "savunma" amaçlı silah satıldığını öne süren Wallace, "Açıklamama izin verin: Bu destek, kısa menzilli ve savunma özellikleri olan silahlar kapsamına giriyor. Stratejik silahlar değiller ve Rusya'ya tehdit oluşturmuyorlar, öz savunma için kullanılacaklar" dedi.

Wallace, ayrıca karşılıklı güvenlik endişelerini görüşmek için Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu Londra'ya davet edeceğini belirtti.