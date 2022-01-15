Eski Ukrayna Başbakanı: Putin Zelenskiy'i kahvaltıda yer

Eski Ukrayna Başbakanı Arseniy Yatsenyuk, mevcut hükümete Rusya Devlet Başkanı ile ilişkilerinde dikkatli davranması konusunda ilginç bir uyarıda bulundu.

Yatsenyuk, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'e Vladimir Putin ile doğrudan görüşmelerden kaçınması gerektiğini öğütledi.

YouTube kanalı Open Ukraine tarafından yayınlanan Kiev Güvenlik Forumu'nda bir konuşma yapan Arseniy Yatsenyuk, "Rusya'yı caydırmanın en iyi yolu hem yurtiçinde hem de yurtdışında güçlü kalmak ve birlik olmak" ifadelerini kullandı.

'ABD olmadan tek başına görüşmesin'

"Zelenskiy'i eleştirmiyorum, ancak ona Putin'le özel bir müzakere yapmamasını tavsiye ederim" diyen Yatsenyuk, Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın "Putin'le ancak müttefikleri - ABD ve AB eşliğinde - eşliğinde konuşabileceğini" de sözlerine ekledi.

Yatsenyuk, Zelenskiy'nin Putin'le karşı karşıya gelmesi durumunda Rus liderin onu "kahvaltıda yiyeceğini" söyleyerek uyardı.

Ukraynalı politikacı ayrıca Batı'nın Rusya ile güvenlik sözlerini tutmasını "saçma" olarak nitelendirdi ve bunun yerine ülkeye ve liderine sert yaptırımlar uygulanması gerektiğini savundu. Yatsenyuk Kiev'in Moskova'yı “caydırmak ve durdurmak” için ağır silahlar alması gerektiğinde de ısrar etti.

Bu hafta ortasında Rus diplomatlar ve NATO temsilcileri, Ukrayna'nın temel tartışma konusu olduğu güvenlik endişelerini görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geldi. Ancak taraflar arasında bir uzlaşma sağlanamadı.