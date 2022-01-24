İngiltere Ukrayna'daki büyükelçiliğini tahliyeye başladı

Moskova'nın defalarca reddetmesine karşın Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı iddiasında ısrar eden ABD ve İngiltere Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki büyükelçiliklerinden tahliyelere başladı.

ABD'nin büyükelçilik çalışanlarının ailelerine ülkeyi terk etmeleri çağrısının ardından İngiltere de Kiev'deki büyükelçilik çalışanlarının ve ailelerinin tahliyelerine başladı.

BBC'nin haberine göre İngiliz diplomatlara yönelik "belirli bir tehdit" olmadığını söyleyen İngiliz yetkililer, Kiev'deki büyükelçilik çalışanlarının yaklaşık yarısının ülkede kalacağını söyledi.

İngiltere'nin Kiev'deki büyükelçiliğini kısmen tahliyesinin gerekçesi de "Rusya saldırısı tehdidinin büyümesi" olarak gösterildi.

Öte yandan Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell birliğin gerilimi "dramatize etmeyeceğini" ve AB ülkelerinin büyükelçiliklerini tahliye gibi bir adım atmayacağını bildirdi.