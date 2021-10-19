İngiltere, Türkiye için uygulanan karantinayı kaldırdı

İngiltere'nin sadece Birleşik Krallık, AB, ABD, EFTA ülkelerindeki aşıları tanıması nedeniyle Türkiye'den İngiltere'ye gidecek olanlara karantina süresi olarak 10 gün ev karantinası uygulanıyordu. İster Biontech isterse Sinovac aşılarını en az çift doz olmuş kişilere dahi ülkeye girişlerini takip eden 48 saat içerisinde ve sekizinci günde PCR testi ibraz etme zorunluluğu bulunuyordu.

İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarması ve Türkiye'de yapılmış olan COVID-19 aşılarına dair sertifikaların tanınacağını açıklamasıyla birlikte karantina süresi zorunluluğu kaldırıldı.

Sadece yolcu takip formu ve ikinci gün PCR yeterli

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, zorunluluğun kaldırılmasıyla birlikte, Türkiye'den İngiltere'ye seyahat eden kişilerin sadece yolcu takip formu doldurulması ve İngiltere’ye varıştan sonra ikinci günde PCR testi yaptırılması gerekecek. Ayrıca, Ekim ayı sonu itibarıyla, Türkiye’den İngiltere'ye giden tam olarak aşılanmış yolcuların ikinci gün PCR testi yerine, daha düşük maliyetli ve daha hızlı sonuç veren "lateral flow" (antijen) testi yaptırmaları da mümkün olacak.

PCR testleri özellikle Londra gibi şehirlerde 4 kişilik bir aile için 1000 sterlini geçiyor. Halbuki bir antijen testi hem çok daha hızlı sonuç verirken hem de kişi başı 18 sterline bulunabiliyor. Bu da 4 kişilik bir aile için 72 sterline düşen bir maliyet anlamına geliyor.

Sinovac olanlara karantina zorunluluğu 5 güne indi

İngiltere’de onaylı aşılarla aşılanmamış yolcuların ise varışları öncesinde son 72 saat içinde PCR testi yaptırmaları, İngiltere’ye varışlarını izleyen 10 gün süresince beyan edecekleri adreste karantinaya girmeleri ve karantinanın 2. ve 8. gününde PCR testi yaptırmaları gerekiyor.

Bu durumdaki yolcular, arzu etmeleri halinde, tercihlerini İngiltere’ye varışta ibraz edilen yolcu takip formunda belirterek ve önceden rezerve ettirerek yaptırılacak beşinci gün testini yaptırarak, karantinalarını erken sonlandırabilecek.