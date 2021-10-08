İngiltere Türkiye'deki aşıları eşdeğer kabul etti

İngiltere hükümeti, uluslararası seyahat kurallarına yönelik yeni düzenlemeleri duyurdu. Ulaştırma Bakanlığının yaptığı son güncellemeye göre, kırmızı listede bulunan ülke sayısı 54’ten 7’ye düşürüldü.

Hükümetin Covid-19’a karşı aldığı önlemlerden biri olan kırmızı seyahat listesinden 47 ülkenin çıkarılmasından sonra listede sadece, Panama, Kolombiya, Venezuela, Peru, Ekvador, Haiti ve Dominik Cumhuriyeti kaldı.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps yaptığı açıklamada, yeni kuralların 11 Ekim Pazartesi gününden itibaren uygulamaya konulacağını duyurdu.

Shapps, Türkiye, Hindistan ve Gana’nın da bulunduğu 37 ülkedeki Covid-19 aşılamasının İngiltere’deki aşılama ile eşdeğer olarak tanınacağını duyururken, bu ülkelerden tamamen aşılanmış olarak İngiltere'ye gelen kişilerin karantina uygulaması gerekmediğini belirtti.