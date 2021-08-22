İngiltere: Taliban’dan kaçan Afganlar Türkiye ve Pakistan’a yerleştirilebilir

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Afganistan'dan çıkan insanların Türkiye ve Pakistan gibi ülkelerde kurulacak merkezlere yerleştirilmesini önerdi.

İngiltere menşeli The Mail on Sunday'e yazdığı yazıda Wallace, Afganistan’dan kaçan insanlar için "komşu ülkelerde göçmen merkezlerinin kurulacağını" öne sürerek Türkiye ve Pakistan’da bu merkezlerin kendi topraklarında kurulmasına istekli olduğunu yazdı.

Dışişleri Bakanlığı: 'Türkiye'de iltica başvuru merkezleri kurulacak' haberleri gerçek dışı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Wallace'ın söylediklerine ilişkin bir yalanlama açıklaması yayınladı. Yazılı açıklamada Dışişleri Bakanlığı "hiçbir ülkeden tarafımıza iletilmiş bu yönde resmi bir talep bulunmamaktadır. Böyle bir talep iletilse dahi bunu kabul etmemiz mümkün değildir." dedi.

Açıklamada "Birleşik Krallık basınında yeralan Afgan mülteciler için Türkiye'de iltica başvuru merkezi kurulması konusunda plan yapıldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bugüne kadar hiçbir ülkeden tarafımıza iletilmiş bu yönde resmi bir talep bulunmamaktadır. Bu yönde bir talep iletilse dahi, bunu kabul etmemiz mümkün değildir." ifadeleri kullanıldı.

Johnson-Erdoğan görüşmesi

Öte yandan bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson telefonda görüştü. İngiltere hükümetinden yapılan açıklamada, görüşmede Afganistan ve bölgenin istikrarı için uluslararası camianın birlikte çalışmasının önemine değinildi.

Afganistan’daki yeni hükümetin temsil kabiliyeti yüksek ve tüm tarafları kapsaması gerektiğinin altı çizilerek, kadın ve azınlık haklarına saygı duyulmasının önemli olduğu vurgulandı.

Göç kriziyle ilgili olaraksa ortaya çıkacak yükün ve insani yardımların ülkeler tarafından eşit bir şekilde paylaşılması ve BM’nin bu çabalarda merkezi rol oynaması gerektiği konusunda görüş birliğine varıldığı söylendi.