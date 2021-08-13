İngiltere tahliye için Afganistan'a 600 asker yollayacak

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, İngiltere vatandaşlarının tahliyesi için Afganistan'a 600 asker gönderileceğini bildirdi.

Kabil'deki Büyükelçiliğin daha güvenli bir yere taşınacağını da belirten Wallace, diplomatlarının, askerlerinin ve vatandaşlarının yanı sıra onlarla çalışan Afganistanlıların da tahliye edileceğini açıkladı.

Wallace, konuyla ilgili "Kabil'deki diplomatik varlığını desteklemek, İngiliz vatandaşlarının ülkeyi terk etmelerine yardımcı olmak ve bizimle hizmet etmek için hayatlarını riske atan eski Afgan personelinin yerlerinin değiştirilmesini desteklemek için ek askeri personel gönderilmesini onayladım" ifadelerini kullandı.