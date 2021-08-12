ABD Afganistan'a büyükelçilik personelini tahliye için 3 bin asker yolluyor

ABD Savunma Bakanlığı, ABD'li diplomatlar ve diğer sivillerin ülkeden ayrılmasına yardım etme çabalarının bir parçası olarak Afganistan'a yaklaşık 3 bin asker göndereceğini açıkladı.

Pentagon sözcüsü John Kirby Perşembe günü gazetecilere yaptığı açıklamada ilave birliklere Afganistan'da konuşlanmış olan 650 ABD askerinin dahil olmadığını söyledi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace da bölgeye gönderilen ABD birliklerine ek olarak Perşembe günü, İngiliz hükümetinin tahliye prosedürlerine yardımcı olmak için Afganistan'a yaklaşık 600 asker göndereceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Taliban'ın ilerleyişinin oluşturduğu "güvenlik koşulları" gerekçesiyle Afganistan'daki ABD büyükelçiliği personelinin tahliyesi talimatını verdi.

Kirby'nin sözleri, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price'ın gazetecilere ABD büyükelçiliği personelinin görevden alınacağını doğrulamasından hemen sonra geldi. Price, ayrıntı vermese de, personelin görevlerini başka yerlerde getirebileceklerini belirtti.

"Bu tam bir tahliye değil," diyen Price, bu adımın ABD'nin Taliban varlığındaki artış nedeniyle Afganistan'ı "terk ettiğini" göstermediğini öne sürdü.

Son gelişmeler, Taliban'ın, Afganistan'ın 34 eyalet başkentinin 11'inin kontrolünü ele geçirdiğini duyurmasını takiben geldi.