İngiltere Savunma Bakanı: Kuvvetlerimizi Afganistan'a geri göndermeyeceğiz

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Taliban'ın Afganistan'ın kontrolünü ele geçirdiğini kabul ettiğini ve İngiliz ve NATO güçlerinin Afganistan'a dönmeyeceğini söyledi.

Sky News'a konuşan Wallace, "Taliban'ın ülkeyü kontrol ettiğini kabul ediyorum. Bunu tespit etmek için siyaset bilimcisi olmaya gerek yok" dedi.

İngiltere ve NATO'nun Afganistan'a dönüp dönmeyeceğinin sorulması üzerine Wallace, "Masada, geri döneceğimize ilişkin bir kart yok" dedi.

Kabil Havalimanı'nın askeri bölümünün güvenli olduğunu söyleyen Wallace, İngiliz vatandaşları ve İngiltere'yle ilişkili Afganların tahliyesi için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Wallace "Uçaklarımızın kapasitesi doğrultusunda günde 1200 ila 1500 kişiyi tahliye etme hedefimiz var, bu akışı devam ettireceğiz" dedi.

İngiltere, Afganistan Büyükelçiliği'ni kent merkezinden havalimanına taşımıştı. Kendisine eski elçilik binasında Taliban bayrağı dalgalanmasının sorulması üzerine Wallace, "Orası artık elçilik değil, o binayı terk ettik. Orası artık sadece bina" dedi.

Wallace, Taliban'ı yeni Afgan hükümeti olarak tanımak için henüz doğru bir zaman olmadığını söyledi.